Ученые из Пенсильванского университета провели метаанализ 17 исследований, которые проводились в период с 1966 по 2020 год. Во всех работах ученые изучали взаимосвязь между заболеваемостью раком и наличием в рационе грибов.

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В общем ученые проанализировали почти 20 тысяч случаев онкологических заболеваний. Они обнаружили, что потребление хотя бы 18 граммов грибов в день снижало риски развития рака на 45%.

Наибольшую такую взаимосвязь заметили для рака груди, но это может быть из-за того, что исследований по изучению рака молочных желез больше.

В целом, результаты представляют важные доказательства защитного действия грибов против рака,

– заявил соавтор исследования Джон Ричи.

В дальнейшем ученые хотят исследовать, какие механизмы влияют на пользу грибов против рака. А также определить конкретные типы рака, которые могут получить наибольшую пользу от данной профилактики.

Почему грибы такие полезные