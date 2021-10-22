Эвтаназия может быть болезненной и длиться несколько дней

У большинства из нас крайне идеалистические представления об эвтаназии, как об уколе, который мгновенно отправляет на тот свет. В реальности, сам процесс может занять несколько часов или даже дней.

Эвтаназия широко используется во многих странах, как профессиональная помощь человеку, который из-за мук неизлечимой болезни уже не хочет жить. Считается, что это самый гуманный способ покончить со страданиями.

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Как происходит эвтаназия с помощью таблеток

Однако в реальности все обстоит не так гладко. Особенно, если речь идет не о классическом уколе, а о приеме таблеток под контролем медиков. Она широко применяется в США, где медицинским работникам нельзя "убивать" пациентов, но можно выписать для них лекарства, которые помогут быстрее умереть.

Например, в Колорадо для такой эвтаназии используется коктейль лекарств смертельной дозы. Пациент должен соответствовать требованиям, чтобы получить эту процедуру:

пройти обследование не менее чем у двух врачей, которые подтвердят, что ему осталось не более 6 месяцев жизни;

после этого разрешение на процедуру дает суд, обязательно требуется подтверждения и о том, что у пациента есть способность принять осмысленное решение, и он знает об альтернативах паллиативного (предсмертного) ухода.

Некоторые истории свидетельствуют, что часто такая эвтаназия может продолжаться слишком долго и вызывать сильные боли. В частности, случай пациента с раком легких из Орегона, которому дали десять капсул с мощными барбитуратами. Через 65 часов он пришел в себя и был все еще жив. Он прожил еще две недели в муках, пока не умер от собственной болезни.

Осложнения во время эвтаназии

Информация из Орегона, где такой тип эвтаназии легальный с 1997 года, показывает частоту осложнений при проведении этой процедуры среди 775 человек:

8 проснулись после получения коктейля из лекарств;

в 33 были проблемы с перевариванием этих лекарств;

у троих – приступы судорог;

16 пациентов столкнулись с другими тяжелыми осложнениями, которые не конкретизируются.

А это значит, что в 60 случаях эвтаназия произошла не так, как этого ожидали. Пациенты не сразу умирали или сталкивались с тяжелыми осложнениями. Кратчайший период между приемом лекарств и потерей сознания составлял одну минуту, самый длинный – 4 часа. Время от приема лекарств до смерти иногда растягивалось до 104 часов, то есть более чем 4 четырех дней. А в среднем он занимал не 30 минут, а 137.