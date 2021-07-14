Но устранить риски тромбоза не так просто. Ведь сначала ученым нужно понять и изучить причины их образования.
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Поэтому сейчас специалисты этим и занимаются. Также Ученые изучают, могут ли потенциальные модификации препаратов вообще как-то повлиять на риски тромбоза.
Проблемы с вакциной от коронавируса Johnson & Johnson
- Вакцину Johnson & Johnson самыми первыми начали использовать в США, но вакцинацию приостановили на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом.
- Так, осложнения возникли у шести женщин. Одна из них скончалась, а еще одна попала в больницу в тяжелом состоянии. После этого закрылось два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо.
- К проверке вероятной связи между препаратом и тромбозами приступили центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- После начала применения препарата в ЕС, некоторые европейские страны начали прекращать использование данной вакцины. Причиной стало образование загадочных тромбов у привитых.
- Позже, 6 апреля, Европейское агентство по лекарственным средствам тоже заявило о связи между вакциной и случаями тромбоза.
- Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь "возможна, но не подтверждена". Тем более, что риск минимален. После этого Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию.