J&J и AstraZeneca модифицируют вакцины, чтобы снизить риски тромбоза

Известно, что после прививки вакцинами от компаний Johnson&Johnson и AstraZeneca существует низкий уровень возникновения тромбозов. Поэтому разработчики планируют модифицировать свои препараты для снижения этих рисков.

Но устранить риски тромбоза не так просто. Ведь сначала ученым нужно понять и изучить причины их образования.

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Поэтому сейчас специалисты этим и занимаются. Также Ученые изучают, могут ли потенциальные модификации препаратов вообще как-то повлиять на риски тромбоза.

Проблемы с вакциной от коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson самыми первыми начали использовать в США, но вакцинацию приостановили на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом.

Так, осложнения возникли у шести женщин. Одна из них скончалась, а еще одна попала в больницу в тяжелом состоянии. После этого закрылось два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо.

К проверке вероятной связи между препаратом и тромбозами приступили центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca