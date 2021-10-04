Johnson & Johnson может просить разрешение на ревакцинацию своим перпаратом

Американская компания Johnson & Johnson уже на этой неделе может подать собственное заявление в Управление продовольствия и медикаментов (FDA). Они будут просить разрешить ревакцинацию своим препаратом.

Согласно данным последнего исследования, использование бустерной дозы этой вакцины защищает от госпитализации из-за коронавируса на 71%.

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Сегодня Johnson & Johnson является последним из трех уполномоченных на федеральном уровне поставщиков вакцин, которые желают ввести ревакцинацию. Все это – на фоне того, что есть много свидетельств о том, что люди из группы риска и пожилые лица нуждаются в повышенной защите от коронавируса.

Сейчас Janssen – единственная сертифицированная ВОЗ однодозовая вакцина.

При этом FDA назначило встречу представителей J&J и своего эксперта на 15 октября 2021 года, чтобы поднять этот вопрос.

Как заявили в издании, тот факт, что FDA назначило встречу еще до того, как компания подала заявление, – показывает, что в администрации Байдена требуют срочно повысить уровень защиты среди вакцинированных препаратом J&J людей.

Что известно о вакцине Janssen?



Janssen является так называемой "векторной вакциной", разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Она содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.



Компания заявила, что одна прививка их вакциной оказывает иммунную защиту от COVID-19 на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного дельта-штамма. Стоит напомнить, что вакцину Johnson & Johnson признала ВОЗ и многие страны всего мира.

Johnson & Johnson рекомендовала две дозы

Источник: BusinessInsider

Впрочем, ранее в Johnson & Johnson сообщили, что после бустерной дозы их вакцины, которую рекомендуют вводить через два месяца после первой, эффективность защиты возрастает до 94%. В частности, после второй дозы количество антител увеличивается в 4 – 6 раз.