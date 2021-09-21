Регулятор США рекомендует вводить бустерную дозу Pfizer людям старше 65 лет.

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Сейчас Janssen – единственная сертифицированная ВОЗ однодозовая вакцина.

Новая эффективность вакцины

В Johnson & Johnson отметили, что бустерная доза их вакцины, которую рекомендуют вводить через два месяца после первой, увеличивает эффективность защиты до 94%.

Данные нового исследования помогут компании убедить чиновников в необходимости бустерной дозы их вакцины.

Там отмечают, что бустерная доза увеличивает количество антител в 4 – 6 раз. В то же время побочные эффекты после бустерной дозы были аналогичны тем, которые бывают после первой дозы.

Что известно о бустерной вакцинации

Об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности: