Регулятор США рекомендует вводить бустерную дозу Pfizer людям старше 65 лет.
К теме Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Новая эффективность вакцины
В Johnson & Johnson отметили, что бустерная доза их вакцины, которую рекомендуют вводить через два месяца после первой, увеличивает эффективность защиты до 94%.
Данные нового исследования помогут компании убедить чиновников в необходимости бустерной дозы их вакцины.
Там отмечают, что бустерная доза увеличивает количество антител в 4 – 6 раз. В то же время побочные эффекты после бустерной дозы были аналогичны тем, которые бывают после первой дозы.
Что известно о бустерной вакцинации
Об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:
- в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки;
- вакцина от Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность;
- бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта в более 2,5 раза.