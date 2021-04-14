Сначала США рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом Johnson & Johnson из-за тромбоза у шести пациентов, а впоследствии компания решила отложить поставки в ЕС.

Иностранные СМИ пишут, что эта отсрочка еще больше осложнит ситуацию в Европе. Заметим, что ЕС столкнулся с нехваткой вакцин от COVID-19 из-за выявленных проблем с вакциной AstraZeneca.

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Вакцину Johnson & Johnson ранее начали использовать в США. На сегодня, 14 апреля, вакцинацию препаратом приостановили для проведения расследования возникновения редкого и тяжелого типа тромбов после прививки этим препаратом.

Так, на прошлой неделе закрылось два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо. Регулятор США не нашел связи между применением вакцины от коронавируса Johnson & Johnson и случаями тромбоза у людей, которым ввели препарат.

Что интересно, президент США Джо Байден заявил, что даже при временной потере одноразовой вакцины Johnson & Johnson существует огромное количество вакцин Pfizer и Moderna, которого достаточно "на 100% для каждого одинокого американца".

Вакцина Johnson & Johnson: главное об эффективности

Эффективность вакцины составляет 66%. Изготавливает препарат бельгийская компания Janssen. Считается, что через 14 дней после вакцинации она с вероятностью 77% спасает от тяжелого течения заболевания, а через 28 дней эта защита возрастает до 85%.

Данные взяты с BBC

К слову, в третьей фазе клинических испытаний принял участие 39 321 человек в Южной Африке, Мексике, США и некоторых странах Южной Америки. 19 630 участников получили вакцину, остальные – плацебо. Во время исследования не обнаружили серьезных побочных эффектов.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала