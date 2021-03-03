В компании Johnson & Johnson объявили, что дети в возрасте до 18 лет смогут получить прививку против коронавируса уже этой осенью. В частности, поставка соответствующей вакцины запланирована на сентябрь.

Для начала нужны нормативы

Генеральный директор компании Алекс Горски объяснил, что необходимо достичь соответствия разработанной вакцины специальным нормативным требованиям, рассчитанным на детей.

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Хорошая новость заключается в том, что FDA уже работает с компаниями над установлением четких нормативных требований, чтобы можно было собирать соответствующие данные,

– отметил Горски.

Руководитель отметил, что преимущество их вакцины в том, что они и раньше разрабатывали и применяли их для детей.

Исследования уже стартовали

Вскоре компания начнет тестирование среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В конце марта, вероятно, стартует тестирование беременных женщин, а также людей со сниженным иммунитетом.

Другие компании, в частности Pfizer и Moderna, уже тестируют свои вакцины от коронавируса на основе мРНК среди детей.