Johnson & Johnson проверили эффективность своей вакцины против Дельта

Компания Johnson & Johnson, производитель вакцины против COVID-19 с торговым названием Janssen, которая требует всего одной дозы, обнародовала данные исследований по эффективности против мутированной версии коронавируса – Дельта.

Вакцина эффективна против опасных мутаций

Компания заявила, что одна прививка их вакциной оказывает иммунную защиту от COVID-19 на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного дельта-штамма. Помимо антител, вакцина способствует появлению Т-клеток для защиты от заболевания.

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Заявление о таких данных двух новых исследований компания опубликовала 1 июля. Отметим, что публикации еще не прошли рецензионной проверки.

Текущие данные исследований показывают, что одна прививка вакциной Johnson & Johnson против COVID-19 вызывает мощный ответ антител, который не спадает, а вместо этого улучшается с течением времени. К тому же мы видим устойчивый ответ клеточного иммунитета,

– отметил глава исследовательского направления компании Johnson & Johnson Матай Маммен.

В компании также заявили о том, что вакцина вызывает стойкий ответ и предоставляет адекватную защиту от нового дельта-штамма COVID-19.

Эффективность других вакцин

Ранее об эффективности против мутированной версии Дельта сообщила компания производитель вакцины Moderna. В частности, препарат оказался гораздо эффективнее по выработке антител против варианта Дельта, чем против варианта Бета, впервые обнаруженного в Южной Африке.

К слову, недавнее исследование подтвердило долговременную эффективность вакцин Moderna и Pfizer. Вакцинация этими препаратами может защитить от инфицирования на долгие годы.

Почему возникли опасения относительно варианта Дельта

Штамм коронавируса Дельта вызвал беспокойство у мировых экспертов здравоохранения. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

Сейчас штамм Дельта стал самым распространенным вариантом среди новых случаев инфицирования COVID-19 в Соединенных Штатах – количество инфицирований этим вариантом вируса достигло 40% от всех новых случаев заражения.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала