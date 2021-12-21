В ЮАР, где нашли штамм Омикрон, улучшается ситуация с коронавирусом

Статистика ЮАР показывает, что количество ежедневных заражений сокращается третий день подряд. Уровень госпитализаций за неделю также уменьшился на 20%, а это позволяет надеяться на окончание новой волны, вызванной штаммом Омикрон.

Ситуация с коронавирусом в ЮАР

За последние 24 часа в стране зафиксировано 8515 новых случаев заражения. Это на 44% меньше, чем днем ранее, и самое низкое количество ежедневных инфекций с 6 декабря.

В понедельник их количество составляло 13 990. Еще одним положительным моментом можно назвать сокращение количества госпитализаций – вчера в больницы отправлено только 323. Эта цифра снижается второй день подряд, и теперь ее падение составляет 53%.

Впрочем, резко сократилось количество тестирований. Так, вчера было проведено лишь 28 000 тестов, а за тот же день на прошлой неделе – 45 000. Возможно, это отчасти объясняет положительную статистику. Тем более, что Омикрон по большей части вызывает мягкое течение болезни, и многие люди даже не знают о том, что на самом деле они не простужены, а больны коронавирусом.

Количество смертельных случаев, которые являются наибольшим отстающим показателем, сегодня выросло до 105% по сравнению с прошлым понедельником.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 89 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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