За прошедшие сутки, 2 декабря, в стране сообщили о примерно 11 500 новых случаях заражения коронавирусом. Это резкий рост по сравнению с 8 500 случаями, подтвержденными накануне.

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Еще в середине ноября среднее количество новых больных составляло от 200 до 300 случаев заражения в сутки.

Профессор Салим Абдул Карим из Африканской целевой группы по коронавирусу отметил, что полная картина заболеваемости в Южной Африке не станет понятна, пока "люди не заболеют настолько, что им нужно будет лечь в больницу", что обычно происходит "через 3 – 4 недели".

Пока эксперты не видят кардинального отличия течения болезни по сравнению с другими штаммами. Понятно лишь то, что Омикрон передается быстрее других.

Обратите внимание: по данным Всемирной организации здравоохранения, Омикрон зафиксировали как минимум в 24 странах мира.

Что стоит знать о штамме коронавируса Омикрон: главное