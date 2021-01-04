В ЮАР экстренно проверяют эффективность COVID-вакцин против нового штамма
Лучшие ученые Южно-африканской Республики (ЮАР) изучают влияние разработанных вакцин против коронавируса на новый штамм инфекции, который недавно обнаружили в стране.
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, зафиксированная в ЮАР, получила название 501.V2. Ученые страны в экстренном порядке проводят эксперименты, чтобы проверить эффективность вакцин на новом штамме. Об этом сообщает Associated Press.
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Специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс рассказал, что тесты должны установить степень эффективности воздействия вакцин против COVID-19 на мутацию коронавируса 501.V2.
Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить влияние штамма 501.V2 на антитела в крови людей, получивших вакцину,
– заявил Лесселлс.
Что известно о новом штамме коронавируса из ЮАР
- Штамм коронавируса 501.V2 обнаружили примерно 2 месяца назад в провинции Восточный Кейп, что в округе Нельсон Мандела Бэй.
- Местные ученые сообщают, что в основном он поражает молодых людей.
- 21 декабря власти ЮАР объявили, что вторая волна пандемии в стране вызвана именно мутировавшим штаммом 501.V2.
- Внимание к этой мутации особенно возросла после того, как профессор Оксфордского университета Джон Белл 3 января заявил, что она "внушает сильные опасения из-за серьезных изменений в белке".
- Масла в огонь подлил и министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок, который тоже назвал 501.V2 потенциально опасным штаммом.
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