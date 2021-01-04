Лучшие ученые Южно-африканской Республики (ЮАР) изучают влияние разработанных вакцин против коронавируса на новый штамм инфекции, который недавно обнаружили в стране.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, зафиксированная в ЮАР, получила название 501.V2. Ученые страны в экстренном порядке проводят эксперименты, чтобы проверить эффективность вакцин на новом штамме. Об этом сообщает Associated Press.

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Специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс рассказал, что тесты должны установить степень эффективности воздействия вакцин против COVID-19 на мутацию коронавируса 501.V2.

Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить влияние штамма 501.V2 на антитела в крови людей, получивших вакцину,

– заявил Лесселлс.

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