В ЮАР начинают исследование COVID-вакцины в таблетках
Источник:Medical Xpress
Израильская фармацевтическая компания Oramed заявила, что Южная Африка одобрила клинические испытания пероральной вакцины против COVID-19. Да, в стране пройдут исследования таблеток против коронавируса.
Дочерняя компания Oravax Medical получила разрешение начать набор добровольцев для испытания оральной вакцины. Необходимое количество людей еще не назвали.
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В Южной Африке уже протестировали несколько вакцин против COVID-19. Но это будут первые испытания перорального профилактического препарата.
Это особенно актуально для страны, поскольку полную вакцинацию против COVID-19 там прошли пока только 20,7% населения. Кроме этого, в ЮАР острая нехватка шприцев, необходимых для инъекций.
В компании добавили, что пероральные вакцины особенно привлекательны для развивающихся стран, поскольку такие препараты снижают логистическую нагрузку на кампании иммунизации. Кроме того, они могут увеличить процент иммунизированных в богатых странах.
Вакцина в таблетках действительно удобный метод иммунизации, поскольку она не требует соблюдения особых температур. Кроме того, это значительно упрощает способ ревакцинации.
Что известно о новом препарате
- Разработка вакцины началась в 2021 году.
- Вакцина будет в форме капсул, что значительно упрощает ее применение.
- Препарат нацелен на 3 структурных белка коронавируса, в отличие от единственного белка-шипа, против которых нацелены текущие вакцины от компаний Moderna и Pfizer.