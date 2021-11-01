В ЮАР начинают исследование COVID-вакцины в таблетках

Израильская фармацевтическая компания Oramed заявила, что Южная Африка одобрила клинические испытания пероральной вакцины против COVID-19. Да, в стране пройдут исследования таблеток против коронавируса.

Дочерняя компания Oravax Medical получила разрешение начать набор добровольцев для испытания оральной вакцины. Необходимое количество людей еще не назвали.

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В Южной Африке уже протестировали несколько вакцин против COVID-19. Но это будут первые испытания перорального профилактического препарата.

Это особенно актуально для страны, поскольку полную вакцинацию против COVID-19 там прошли пока только 20,7% населения. Кроме этого, в ЮАР острая нехватка шприцев, необходимых для инъекций.

В компании добавили, что пероральные вакцины особенно привлекательны для развивающихся стран, поскольку такие препараты снижают логистическую нагрузку на кампании иммунизации. Кроме того, они могут увеличить процент иммунизированных в богатых странах.

Вакцина в таблетках действительно удобный метод иммунизации, поскольку она не требует соблюдения особых температур. Кроме того, это значительно упрощает способ ревакцинации.

Что известно о новом препарате