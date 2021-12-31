Окончание вспышки Омикрона в ЮАР

Правительство Претории отменило комендантский час с полуночи до 4 утра из-за показателей заболеваемости, уровня вакцинации и имеющихся возможностей в секторе здравоохранения.

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Все показатели свидетельствуют о том, что страна прошла пик четвертой волны на национальном уровне, – говорится в заявлении.

Власти ЮАР также сообщили, что хотя вариант Омикрон очень заразен, частота госпитализации была ниже, чем в предыдущих волнах. Данные департамента здравоохранения Южной Африки показали, что за неделю, закончившуюся 25 декабря, количество новых случаев снизилось на 29,7%. А в восьми из девяти провинций Южной Африки количество госпитализаций сократилось.

Кроме снятия ограничений на передвижение правительство также постановило, что алкогольные магазины, имеющие лицензию на работу после 23:00, могут вернуться к работе.

Однако собрание людей ограничено не более 1000 человек в помещении и не более 2000 человек на открытом воздухе. Ношение масок в общественных местах также остается обязательным, а нарушения считаются уголовным преступлением.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли более чем в 100 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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