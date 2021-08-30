Что известно о новом штамме с ЮАР
Ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний идентифицировали новый штамм, получивший название C.1.2. Впервые его обнаружили в мае.
К теме Это не роскошь: в ВОЗ изменили мнение о вакцинации третьей дозой
Где циркулирует мутировавший штамм
Сейчас его зафиксировали не только в ЮАР, но и Ботсване, Маврикии, Демократической Республике Конго.
Также вирус вышел за пределы Африки и попал в Швейцарию, Новую Зеландию, Великобританию и Китай.
Вероятно, новый вариант возник после длительной инфекции COVID-19 и накопился в результате дополнительных мутаций.
Новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и быть более устойчивым к вакцинам,
– отметили ученые.
Однако пока официального подтверждения таких данных нет.
ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения о мутировавшем C.1.2.
Коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считалось ранее
Источник: Genome Biology and Evolution
- Исследователи подсчитали и обнаружили, что частота мутаций коронавируса SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было считать.
- Если подсчеты ученых верны, то это означает, что коронавирус меняется почти раз в неделю.
- Это означает, что если человек болеет COVID-19 дольше нескольких недель, то SARS-CoV-2 может развиваться внутри него, что потенциально приводит к появлению новых вариантов.