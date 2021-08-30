В ЮАР сообщили о новом штамме коронавируса: он уже вышел за пределы страны

Южная Африка столкнулась с новым штаммом SARS-CoV-2. Вариант уже вышел за пределы Африки, о его циркуляции уже сообщили в Швейцарии, Новой Зеландии, Великобритании и Китае.

Что известно о новом штамме с ЮАР

Ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний идентифицировали новый штамм, получивший название C.1.2. Впервые его обнаружили в мае.

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Где циркулирует мутировавший штамм

Сейчас его зафиксировали не только в ЮАР, но и Ботсване, Маврикии, Демократической Республике Конго.

Также вирус вышел за пределы Африки и попал в Швейцарию, Новую Зеландию, Великобританию и Китай.

Вероятно, новый вариант возник после длительной инфекции COVID-19 и накопился в результате дополнительных мутаций.

Новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и быть более устойчивым к вакцинам,

– отметили ученые.

Однако пока официального подтверждения таких данных нет.

ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения о мутировавшем C.1.2.

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Источник: Genome Biology and Evolution