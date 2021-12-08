В ЮАР вводят три прививки против COVID-19

Южная Африка одобрила бустерную дозу вакцины против коронавируса от Pfizer. Три прививки рекомендуют всем людям в возрасте от 18 лет.

Причина – Омикрон

В южноафриканском управлении по регулированию товаров медицинского назначения (SAHPRA) отметили, что рекомендацию приняли из-за стремительного распространения варианта Омикрон.

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Условия бустерной вакцинации

Делать третью прививку советуют людям в возрасте 18 лет и старше не менее чем через 6 месяцев после второй дозы.

В то же время пациентов с тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 12 лет можно прививать третьей дозой минимум через 28 дней после второй.

Эффективность вакцин против штамма Омикрон

Отдельно регулятор отметил, что речь идет только о вакцинации тремя дозами препарата Pfizer. Данных о комбинации вакцин против нового штамма нет пока. Там призвали предоставить подтверждение эффективности и безопасности смешивания вакцин.

Предпосылкой этого решения могло стать заявление компании Pfizer, в котором говорилось о том, что две дозы их вакцины могут не обеспечить достаточной защиты от штамма Омикрон. Однако защита улучшается после бустерной прививки.

Кроме того, у Pfizer и BioNTech продолжают разрабатывать совершенно новую вакцину против варианта Омикрон. Она может быть доступна до марта 2022 года.

При этом в ВОЗ считают, что нет необходимости в том, чтобы разрабатывать новую вакцину из-за варианта Омикрон, а достаточно доработать те, которые уже есть. Сейчас же в организации призвали не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.

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