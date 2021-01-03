В конце 2020 студент из Украины успел посреди ночи сделать ПЦР-тест и вылететь в Беларусь – на операцию по пересадке почки. Чуда могло не произойти, если бы не помощь активистов, журналистов и чиновников Минздрава.

Юноша из Украины чудом успел в Минск на трансплантацию почки

20-летний Михаил Комнацкий 3 года на гемодиализе. Он ждал трансплантацию почки 2 года, операцию должны были сделать в Беларуси. Позвонить оттуда могли в любой момент, и наконец это случилось – перед Новым годом. Детали истории рассказали в ТСН .

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Звонок стал радостным событием, но возникла серьезная проблема: быть в Минске надо было уже утром следующего дня. Купить билет на авиарейс удалось, а вот чтобы сдать ПЦР на коронавирус, без которого в самолет не пустят, пришлось проводить целую спецоперацию.

Тест надо было сдать срочно, ночью, еще и в выходной. За помощью родные Михаила обратились к общественной активистке Татьяне Якубец. Активисты и журналисты активно начали искать способ помочь парню, но дозвониться удалось только главному санитарному врачу Виктору Ляшко. К счастью, этого хватило.

Врач Киевского областного лабораторного центра специально ночью приехала на работу, чтобы экстренно сделать Михаилу анализ на COVID-19. Ведь парень должен был в течение 2 часов после звонка из клиники подтвердить, что таки будет утром в Минске. Он подтвердил, успел прилететь, и пережил успешную операцию.

К сожалению, есть и противоположные примеры. В ночь на 2 января на пересадку почки в Минск не попала 30-летняя женщина, которая 6 лет живет на диализе.



Ее не пустили в самолет, потому что женщина не смогла сделать ПЦР-тест. Никакие объяснения не помогли. В итоге донорский орган отдали другому человеку.

Как в Минздраве планируют избежать подобных критических ситуаций

В Министерстве здравоохранения говорят, что назначили ответственного человека , который будет реагировать на подобные ситуации: когда кому-то надо срочно сдать ПЦР-тест, чтобы полететь на операцию.

Номер телефона этого человека обещают обнародовать на сайте Минздрава, но пока что этого не сделали. Тем временем на пересадку органов в Беларуси ожидают еще более 500 украинцев, которых могут вызвать в любой момент.