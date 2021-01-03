Юноша из Украины чудом успел в Минск на трансплантацию почки: подробности трогательной истории
В конце 2020 студент из Украины успел посреди ночи сделать ПЦР-тест и вылететь в Беларусь – на операцию по пересадке почки. Чуда могло не произойти, если бы не помощь активистов, журналистов и чиновников Минздрава.
Юноша из Украины чудом успел в Минск на трансплантацию почки
20-летний Михаил Комнацкий 3 года на гемодиализе. Он ждал трансплантацию почки 2 года, операцию должны были сделать в Беларуси. Позвонить оттуда могли в любой момент, и наконец это случилось – перед Новым годом. Детали истории рассказали в ТСН.
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Звонок стал радостным событием, но возникла серьезная проблема: быть в Минске надо было уже утром следующего дня. Купить билет на авиарейс удалось, а вот чтобы сдать ПЦР на коронавирус, без которого в самолет не пустят, пришлось проводить целую спецоперацию.
Тест надо было сдать срочно, ночью, еще и в выходной. За помощью родные Михаила обратились к общественной активистке Татьяне Якубец. Активисты и журналисты активно начали искать способ помочь парню, но дозвониться удалось только главному санитарному врачу Виктору Ляшко. К счастью, этого хватило.
Врач Киевского областного лабораторного центра специально ночью приехала на работу, чтобы экстренно сделать Михаилу анализ на COVID-19. Ведь парень должен был в течение 2 часов после звонка из клиники подтвердить, что таки будет утром в Минске. Он подтвердил, успел прилететь, и пережил успешную операцию.
Как в Минздраве планируют избежать подобных критических ситуаций
- В Министерстве здравоохранения говорят, что назначили ответственного человека, который будет реагировать на подобные ситуации: когда кому-то надо срочно сдать ПЦР-тест, чтобы полететь на операцию.
- Номер телефона этого человека обещают обнародовать на сайте Минздрава, но пока что этого не сделали. Тем временем на пересадку органов в Беларуси ожидают еще более 500 украинцев, которых могут вызвать в любой момент.
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