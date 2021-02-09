Исследование показало, что вакцина от AstraZeneca обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.

Поэтому представители здравоохранения Южной Африки заявили, что прекращают внедрение вакцины AstraZeneca в стране.

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Министр здравоохранения Южной Африки Мхизе уточнил, что это временное прекращение, пока ученые не выяснят, как наиболее эффективно использовать вакцину от AstraZeneca.

Он также добавил, что пока что Южная Африка будет продвигаться с внедрением вакцин, произведенных компаниями Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson.

Исследования вакцины AstraZeneca на новом штамме из ЮАР: что известно

Ранние данные свидетельствуют, что 2 дозы COVID-вакцины, которую ученые из Оксфорда разработали вместе с компанией AstraZeneca, обеспечивают только "минимальную защиту" от легкого и умеренного варианта коронавируса, впервые идентифицированного в Южной Африке.

В исследовании приняли участие около 2000 добровольцев, средний возраст которых составлял 31 год. Примерно половина из них получила вакцину, а остальные – плацебо.

Исследователи Университета Витса сообщили, что нейтрализация вируса против варианта B.1.351 была "существенно снижена" по сравнению с более ранним штаммом коронавируса.

Эффективность вакцины против тяжелого COVID-19, госпитализации и смерти не оценивалась.

Результаты представлены для экспертной оценки и вскоре будет выпущен препринт.

Зато в компании AstraZeneca считают, что их вакцина будет защищать от тяжелого течения болезни, вызванной новым вариантом B.1.351. Особенно в том случае, если интервал между дозами составит от 8 до 12 недель.

Также AstraZeneca и ученые из Оксфордского университета сообщили, что работают над адаптацией вакцины против этого варианта вируса.

Реакция ВОЗ

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения в отношении COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что независимая группа ВОЗ по вакцинам соберется для того, чтобы обсудить вакцину AstraZeneca и то, что новое исследование значит для вакцин в будущем.

Она уточнила, что хоть предыдущие исследования предполагают снижение эффективности, они еще не полностью опубликованы. Но в любом случае крайне важно иметь более одной безопасной и эффективной вакцины, ведь нельзя полагаться только на один продукт.