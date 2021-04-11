Команда ученых из Тель-Авивского университета и медицинской организации "Клалит" считает, что штамм коронавируса из ЮАР может быть устойчивым к вакцине Pfizer. Об этом свидетельствуют данные из последнего исследования ученых.

Заявления исследователей не радуют. Но вместе с тем ученые подчеркнули, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.



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Как проводилось исследование

Ученые секвенировали мазки 150 израильтян, которые заболели COVID-19 несмотря на прививки.

Оказалось, что распространенность южноафриканского штамма среди привитых людей было в 8 раз выше, чем среди невакцинированных и инфицированных.

Глава исследования профессор Ади Штерн призналась, что результаты этого исследования ее не порадовали. Она объяснила – это означает, что южноафриканский вариант вируса по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом "способен прорвать защиту вакцины".

Вместе с тем Штерн отметила, что количество людей в выборке слишком мало, чтобы делать окончательные выводы о вакцине Pfizer.

Директор по исследованиям "Клалит" профессор Ран Балисер сказал, что это исследование очень важно. Ведь это было первое в мире исследование, которое показало, что вакцина Pfizer может быть неэффективной против "южноафриканского" штамма коронавируса.