Южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского. Именно из-за этого правительство Великобритании приняло решение ограничить транспортное сообщение с ЮАР.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что штамм в ЮАР оказался "даже большей проблемой", чем вирус в Объединенном Королевстве. Об этом он рассказал в интервью радио BBC.

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Известно, что новый штамм COVID-19 в Южно-Африканской республике обнаружили почти одновременно с британским. Он так же быстро распространяется по территории страны.

COVID-19 в ЮАР: что известно

В конце декабря 2020 года власти ЮАР ужесточили карантинные ограничения. В стране ввели комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Закрыли рестораны и бары, они могут работать на вынос, но не могут продавать алкоголь.

Кроме того, был введен обязательный масочный режим в общественных местах. За пребывание без маски могут даже посадить за решетку.

За последние сутки в ЮАР обнаружили более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего сейчас болеют коронавирусом 167 тысяч граждан, из них в сложной форме – 546.



Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала