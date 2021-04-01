Максим Степанов сообщил, что во 2 областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса. Британский штамм COVID-19 уже зафиксировали во всех регионах страны.

В эфире одного из украинских телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что эти 2 штамма являются более агрессивными.

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Получили данные из Лондона. По всем областям он ("британский" штамм – 24 канал) зафиксирован. Более того, во 2 областях – "южноафриканский" штамм. Это 2 штамма, которые более агрессивны,

– заявил глава Минздрава.

Что известно о "южноафриканском" штамме COVID-19