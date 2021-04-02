"Южноафриканский" штамм коронавирус в Украине: на сколько он опасен
Максим Степанов сообщил, что в 2 областях Украины обнаружили штамм коронавируса из ЮАР. Но пока не рассказал, в каких именно.
Источник:24 канал
Во время брифинга 2 апреля министр здравоохранения рассказал, что Украина регулярно отправляет за границу образцы пациентов с COVID-19 для выявления мутаций коронавируса. Во время последних исследований оказалось, что во всех областях курсирует "британский" штамм. А в еще двух областях зафиксировали "южноафриканский" вариант.
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Министр рассказал, что последний штамм значительно агрессивнее. Помимо того, что он имеет меньший инкубационный период, он чаще поражает молодых людей.
Максим Степанов
“Отличие этого штамма в том, что он более агрессивный, уменьшает до 1-3 дней инкубационный период, более заразен, им инфицируется втрое больше людей, чем предыдущим штаммом этого вируса, он поражает более молодое население”.
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- Соблюдать масочный режим,
- Максимально избегать массового скопления людей,
- Мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
Министр добавил, что благодаря строгим карантинным ограничениям на Западе Украины (где был всплеск COVID-19) удалось стабилизировать ситуацию.
Максим Степанов
“В областях, которые первыми попали в "красный" уровень епидемии, это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие высвобождаются кровати. На сегодня показатели заполняемости кроватей с кислородом меньше или около 50%. И ситуация ежедневно улучшается"”
Коронавирус в Украине: что стоит знать
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За минувшие сутки, 1 апреля, в Украине обнаружили еще 19 893 больных коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии.
- Кроме этого, за этот же период от недуга умерло наибольшее количество больных – 433.
- Суточное количество госпитализаций также критично. Всего за день в больницы попали 5 040 инфицированных.
- Также в течение 1 апреля против коронавируса вакцинировали 19 097 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 267 831 жителей Украины. Зато только 2 человека получили 2 дозы препарата, то есть закончили иммунизацию.
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