Максим Степанов сообщил, что в 2 областях Украины обнаружили штамм коронавируса из ЮАР. Но пока не рассказал, в каких именно.

Во время брифинга 2 апреля министр здравоохранения рассказал, что Украина регулярно отправляет за границу образцы пациентов с COVID-19 для выявления мутаций коронавируса. Во время последних исследований оказалось, что во всех областях курсирует "британский" штамм. А в еще двух областях зафиксировали "южноафриканский" вариант.

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Министр рассказал, что последний штамм значительно агрессивнее. Помимо того, что он имеет меньший инкубационный период, он чаще поражает молодых людей.

Максим Степанов “Отличие этого штамма в том, что он более агрессивный, уменьшает до 1-3 дней инкубационный период, более заразен, им инфицируется втрое больше людей, чем предыдущим штаммом этого вируса, он поражает более молодое население”.

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Соблюдать масочный режим,

Максимально избегать массового скопления людей,

Мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Министр добавил, что благодаря строгим карантинным ограничениям на Западе Украины (где был всплеск COVID-19) удалось стабилизировать ситуацию.

Максим Степанов “В областях, которые первыми попали в "красный" уровень епидемии, это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие высвобождаются кровати. На сегодня показатели заполняемости кроватей с кислородом меньше или около 50%. И ситуация ежедневно улучшается"”

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Источник: фейсбук Максима Степанова