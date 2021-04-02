Журналисты 24 канала пообщались с пресс-службой Центра общественного здоровья. По их данным, "южноафриканский" штамм коронавируса обнаружили лишь в 1 области Украины.

Недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2 областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса. Но в ЦОС сообщили, что такая область всего 1.

К теме "Южноафриканский" штамм COVID-19 уже в 2 областях Украины, – Степанов

Мы получили результаты секвенирования из лаборатории определенной ВОЗ на базе РНЕ (Лондон, Великобритания). Центр прислал на обработку 338 образцов.

Результаты таковы: мутированный штамм В. 1.351, более известный как "южноафриканский", зафиксирован в Полтавской области,

– сообщили в ЦОС журналистам 24 канала.

На вопрос известно ли что-то о распространении этого варианта во второй области в центре ответили: "По нашим результатам, второй области нет".

В пресс-службе добавили, что вскоре опубликуют новость с более детальным описанием ситуации.

Что известно про "южноафриканский" штамм коронавируса

Этот вариант вируса впервые обнаружили в октябре 2020 года в заливе Нельсона Манделы в Южной Африке.

Новый штамм быстро вытеснил другие варианты SARS-CoV-2 в Южной Африке. Сейчас на его долю приходится более 90% образцов SARS-CoV-2 в стране, которые подвергаются генетическому секвенированию.

Как и британский вариант, южноафриканский также имеет мутацию N501Y в шиповом белке. Это означает, что он более эффективно проникает в клетки для репликации, что объясняет его быстрое распространение.

Кроме этого, штамм из ПАР содержит несколько других мутаций. Две из них (E484K и K417N) могут обмануть иммунную систему. Так, в соответствии с препринтом, который еще ожидает экспертную оценку, эти мутации могут снизить степень связывания антител с вирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что этот штамм уменьшает инкубационный период до 1 – 3 дней. И он не только более заразен, но и чаще поражает младшее население.

Симптомы "южноафриканского" штамма COVID-19

Симптомы "южноафриканского" коронавируса штамма такие же, как у предыдущего варианта: лихорадка, кашель, удушье, отсутствие вкуса и обоняния и тому подобное. У каждого человека симптомы проявляются по-разному, у некоторых их может не быть вообще.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала