Назвали область, в которой обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса
Журналисты 24 канала пообщались с пресс-службой Центра общественного здоровья. По их данным, "южноафриканский" штамм коронавируса обнаружили лишь в 1 области Украины.
Источник:24 канал
Недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2 областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса. Но в ЦОС сообщили, что такая область всего 1.
К теме "Южноафриканский" штамм COVID-19 уже в 2 областях Украины, – Степанов
Мы получили результаты секвенирования из лаборатории определенной ВОЗ на базе РНЕ (Лондон, Великобритания). Центр прислал на обработку 338 образцов.
Результаты таковы: мутированный штамм В. 1.351, более известный как "южноафриканский", зафиксирован в Полтавской области,
– сообщили в ЦОС журналистам 24 канала.
На вопрос известно ли что-то о распространении этого варианта во второй области в центре ответили: "По нашим результатам, второй области нет".
В пресс-службе добавили, что вскоре опубликуют новость с более детальным описанием ситуации.
Что известно про "южноафриканский" штамм коронавируса
- Этот вариант вируса впервые обнаружили в октябре 2020 года в заливе Нельсона Манделы в Южной Африке.
- Новый штамм быстро вытеснил другие варианты SARS-CoV-2 в Южной Африке. Сейчас на его долю приходится более 90% образцов SARS-CoV-2 в стране, которые подвергаются генетическому секвенированию.
- Как и британский вариант, южноафриканский также имеет мутацию N501Y в шиповом белке. Это означает, что он более эффективно проникает в клетки для репликации, что объясняет его быстрое распространение.
- Кроме этого, штамм из ПАР содержит несколько других мутаций. Две из них (E484K и K417N) могут обмануть иммунную систему. Так, в соответствии с препринтом, который еще ожидает экспертную оценку, эти мутации могут снизить степень связывания антител с вирусом.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что этот штамм уменьшает инкубационный период до 1 – 3 дней. И он не только более заразен, но и чаще поражает младшее население.
Симптомы "южноафриканского" штамма COVID-19
Симптомы "южноафриканского" коронавируса штамма такие же, как у предыдущего варианта: лихорадка, кашель, удушье, отсутствие вкуса и обоняния и тому подобное. У каждого человека симптомы проявляются по-разному, у некоторых их может не быть вообще.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
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