Разновидность коронавируса, обнаруженного в Южной Африке, вызывает больше опасений, чем мутация, которая распространяется в Великобритании.

Такие мысли высказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в эфире CNBC. Власти страны прекратили принимать рейсы из ЮАР, а разработчики вакцин признают, что не уверены, справится ли их препарат с новым штаммом.

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Я крайне обеспокоен южноафриканским вариантом коронавируса, вот почему мы приняли меры по ограничению всех полетов из Южной Африки. Это очень, очень существенная проблема, и она серьезнее, чем британский вариант мутации,

– заявил Мэтт Хэнкок.

Что известно о мутации в ЮАР

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Кенте, на юго-востоке Англии, в декабре.

Официально о нем сообщили 18 декабря.

Мутацию назвали 501Y.V2.

Новый штамм оказался господствующим в ряде провинций ЮАР, быстро вытеснив другие штаммы.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что эта разновидность вируса распространяется на 70% быстрее, она не стала более смертоносной.

Однако, больницы Великобритании испытывают повышенную нагрузку. Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения от потока больных премьер-министр страны Борис Джонсон принял решение о введении с 5 января локдауна.

Что предусматривают ограничения в Великобритании

Закрываются все школы, рестораны, непродовольственные магазины, сервисы услуг, общественные места. Выходить из дома с 6 января запрещается, кроме крайней необходимости.

Угроза действенности вакцин

Доктор Джона Белла из Оксфордского университета считает, что южноафриканский вариант коронавируса вызывает беспокойство в контексте вакцинации.

Да, это не единственная мутация, имеются множественные мутации, но южноафриканский штамм в самом деле довольно значительно отличается по структуре шиповидного белка,

– отметила специалист.

Поэтому стоит проверить, действительно ли вакцины Pfizer/BioNTeh и Оксфордская AstraZeneca справятся с такими мутациями и смогут обеспечить защиту вакцинированным.

Сами специалисты Оксфордского университета, которые разработали одну из вакцин убеждены, что в случае необходимости смогут адаптировать свою вакцину.