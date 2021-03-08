Министерство здравоохранения Южной Кореи объявило результаты расследования 8 людей, которые умерли незадолго после того, как их вакцинировали против коронавируса препаратом AstraZeneca.

Расследование не выявило связи между смертями привитых и вакцинацией препаратом AstraZeneca. Но в Минздраве Южной Кореи расследуют еще 3 случая смертей после вакцинации.

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Почему умерли люди

8 погибших долгое время жили в домах для пожилых людей и имели хронические болезни, в частности: пороки сердца и диабет. И после вакцинации у них не было никаких аллергических реакций.

Минздрав Южной Кореи пообещал расследовать каждую смерть после прививки против коронавируса и подчеркнул, что вакцина AstraZeneca прошла все необходимые клинические испытания.

Также южнокорейское правительство будет предоставлять компенсации в размере до 430 миллионов вон (более 10,5 миллиона гривен) в том случае, если после прививки против коронавируса погибнет человек или здоровье вакцинируемого потерпит серьезный ущерб.

Что стоит знать о вакцине AstraZeneca

Источник: Serum Institute of India

В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похожим на вирус SARS-CoV-2, но от него можно было заболеть.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела против инфекции, настраивая ее для атаки настоящего коронавирусного возбудителя, если он попадет в клетки организма.

Средняя эффективность препарата против симпатичных случаев коронавирус после введения 2 полных доз составляет 63,09%. Но вместе с тем международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины 90% в том случае, когда людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.

Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить тяжелое течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer-94% против 85% соответственно.

Недавно международные исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше.



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