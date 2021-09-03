К 2050 году количество людей с деменцией удвоится, – ВОЗ

Сейчас во всем мире деменцией страдают 55 миллионов человек – 8% женщин и 5% мужчин старше 65 лет. К концу десятилетия этот показатель вырастет до 78 миллионов, а к 2050 – до 139 миллионов.

Проявления деменции

Деменция – это синдром, который в основном проявляется у пожилых людей, но не у всех. При деменции у человека ухудшается способность мыслить, и это происходит сильнее, чем при естественном течении старости.

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Люди теряют память, забывают слова, не могут ориентироваться в пространстве, размышлять, понимать окружающих. Деменцию могут спровоцировать поражения головного мозга: например, болезнь Альцгеймера или инсульт.

Проблема деменции

На поддержку людей с инвалидностью, которую вызвала деменция, в 2019 году во всем мире потратили 1,3 миллиона долларов. Пациентам нужна первичная медико-санитарная и специализированная помощь, услуги по месту жительства, реабилитация, долгосрочный или паллиативный уход.

Ожидается, что к 2030 году мировые расходы на поддержку людей с деменцией увеличится до 1,7 триллиона долларов. А если учесть подорожание медицинских и социальных услуг – эта цифра может возрастет вдвое. При этом пациентам в странах с низким и средним уровнем дохода оказанной помощи недостаточно.

Только у четверти государств мира есть стратегия по поддержке людей с деменцией и их семей. Половина из них расположены в Европе. Но во многих случаях срок реализации планов уже истекает, и правительствам нужно разрабатывать новые.

1 сентября стартует Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, мы подготовили большой материал об этой болезни.

В новом исследовании ученые доказали, что плохой сон – один из факторов риска деменции, нормализация же сна может предотвратить развитие слабоумия.