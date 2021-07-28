К 2050 году заболеваемость деменцией вырастет втрое

Ученые считают, что нацеленные на профилактику деменции меры пока не могут изменить непрерывный рост заболеваемости на глобальном уровне. Уже через 20 лет количество людей с деменцией увеличится в разы.

Деменция, в том числе и болезнь Альцгеймера, остаются тяжелыми и неизлечимыми болезнями. А варианты профилактики очень ограничены.

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Согласно исследованию ученых из Вашингтонского университета, к 2050 году количество больных деменцией утроится. Их станет больше чем 152 миллиона по всему миру.

Эта тенденция обусловлена как ростом стареющего населения, так и малоподвижным образом жизни. Известно, что ожирение и диабет повышают риски развития деменции.

Согласно оценкам Национального института старения США, к 2050 году люди в возрасте от 65 лет будут составлять 16% населения мира. К примеру, в 2010 году этот показатель составлял 8%.

Деменция "молодеет"

Кроме этого, ежегодно растет количество новых случаев деменции у людей в возрасте до 65 лет. Ежегодно они составляют 350 тысяч новых случаев. Чаще всего в младшем возрасте диагностируют болезнь Альцгеймера, сосудистую и лобно-височную деменцию.

Среди положительных профилактических мер выделили рост доступности образования. Ожидается, что к 2050 году это позволит сократить число случаев деменции примерно на 6,2 миллиона. Но курение, высокий индекс массы тела и повышенный уровень сахара в крови нейтрализуют эти усилия и повысят число случаев примерно на 6,8 млн за тот же период.