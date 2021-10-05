Постоянный насморк может провоцировать нейробиологические изменения
Результаты представили американские ученые, они надеются, что это поможет объяснить некоторые из эффектов устойчивого воспаления: трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и головокружение.
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Это также важно для понимания хронического состояния и эффективных способов его лечения.
Это первое исследование, которое объясняет хроническое воспаление носовых пазух в контексте нейробиологических изменений,
– отметила отоларинголог Ария Джафари из Вашингтонского университета.
Предварительно ученые уже знали, что пациенты с синуситом часто обращаются за медицинской помощью не потому, что у них насморк и давление в носовых пазухах, а потому, что болезнь влияет на взаимодействие с окружающим миром. Конечно, это ухудшает качество их жизни.
Детали исследования:
- Исследователи привлекли к исследованию 22 человек, которые имели хронический риносинусит и 22 человек из контрольной группы, без воспалений носовых пазух.
- Данные сканировали с помощью МРТ, чтобы сравнить кровоток и активность нейронов в головном мозге.
Ученые заметили, что различия были более выраженными у людей с тяжелой формой синусита.
Когнитивные способности не пострадали
Соответственно, повышенные и пониженные участки активности в мозге могут быть причиной симптомов, на которые жалуются люди.
Зато в 22 участников с хроническим риносинуситом не зафиксировали каких-либо признаков снижения когнитивных функций в тестах. Учитывая тот факт, что участники были молодого возраста (25 – 30 лет), ученые предположили, что спад когнитивных способностей может произойти в более позднем возрасте.