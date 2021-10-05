К чему может привести постоянно заложенный нос

Хронический риносинусит, который вызывает постоянную заложенность носа и головные боли, теперь связали с изменениями в активности мозга.

Постоянный насморк может провоцировать нейробиологические изменения

Результаты представили американские ученые, они надеются, что это поможет объяснить некоторые из эффектов устойчивого воспаления: трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и головокружение.

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Это также важно для понимания хронического состояния и эффективных способов его лечения.

Это первое исследование, которое объясняет хроническое воспаление носовых пазух в контексте нейробиологических изменений,

– отметила отоларинголог Ария Джафари из Вашингтонского университета.

Предварительно ученые уже знали, что пациенты с синуситом часто обращаются за медицинской помощью не потому, что у них насморк и давление в носовых пазухах, а потому, что болезнь влияет на взаимодействие с окружающим миром. Конечно, это ухудшает качество их жизни.

Детали исследования:

Исследователи привлекли к исследованию 22 человек, которые имели хронический риносинусит и 22 человек из контрольной группы, без воспалений носовых пазух.

Данные сканировали с помощью МРТ, чтобы сравнить кровоток и активность нейронов в головном мозге.

Результаты эксперимента

У людей, которые имели воспаление носовых пазух обнаружили более низкую функциональную связь в лобно-теменной сети, более высокую функциональнаю связь в сети режима по умолчанию и низкую функциональную связность в сети значимости (которая отвечает за внешние стимулы, общения и социальное поведение).

Ученые заметили, что различия были более выраженными у людей с тяжелой формой синусита.

Когнитивные способности не пострадали

Соответственно, повышенные и пониженные участки активности в мозге могут быть причиной симптомов, на которые жалуются люди.

Зато в 22 участников с хроническим риносинуситом не зафиксировали каких-либо признаков снижения когнитивных функций в тестах. Учитывая тот факт, что участники были молодого возраста (25 – 30 лет), ученые предположили, что спад когнитивных способностей может произойти в более позднем возрасте.