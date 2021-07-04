Капитан Национальной республиканской гвардии Сабино Сантана заявил, что Нацгвардия призывает граждан соблюдать введенные ограничения, чтобы получить возможность контролировать распространение COVID-19. Португальские власти ограничили въезд в Лиссабон и ряд других городов на фоне стремительного роста количества новых заражений.

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Только за последние сутки в Португалии выявили почти 2,5 тысячи новых случаев. В то же время 70% приходится на инфицирование штаммом "Дельта". Введены ограничения также предусматривают комендантский час с 23:00 до 05:00 утра.

Кроме того, ограничат работу ресторанов и кафе. В выходные они смогут обслуживать клиентов только до 15:00 и в то же время заполняемость заведения не может превышать 25%.

"Эти меры будут оказывать большое негативное влияние на бизнес, так как именно в выходные люди чаще ходят в рестораны. Это ограничит как нас, так и наших клиентов, как тех, кто живет в Лиссабоне, так и тех, кто живет в пригороде. Мы надеемся, что карантин быстро закончится", – рассказал владелец ресторана в Лиссабоне Дуарте Ганейра.

Португальские власти ввели ограничения до 20 июля. Через 3 недели их пересмотрят и если ситуация улучшится, то отменят.

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В Австралии часть городов вывели из карантина

В Австралии начали постепенно выводить города из локдауна. В июне там тоже регистрировали стремительный рост количества новых заражений на фоне распространения штамма "Дельта".

Введенный карантин дал свои результаты и в ряде городов Квинсленда отменили ограничения. Теперь жители региона вновь могут ходить в рестораны и гулять на свежем воздухе. Возобновили свою работу непродуктовые магазины. Однако совсем рядом, в штате Новый Южный Уэльс, пока сохраняют карантин. Количество новых заражений там пока не снижается.



В штате Новый Южный Уэльс пока сохраняют карантин / Фото EPA

"В Новом Южном Уэльсе мы зарегистрировали 31 случай передачи COVID-19 от одного жителя штата другому. В 13 случаях речь об активной болезни. Это те инфицирования, которые произошли перед введением локдауна. Мы ожидаем увеличения количества заражений в ближайшие дни. А уже на следующей неделе будем оценивать результаты введенного локдауна", – сказал премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

В Индонезии ситуации с коронавируса тревожная

Крайне сложная ситуация с коронавирусом в Индонезии. За последние сутки там обнаружили почти 25 тысяч новых заражений, 80% – штамм "Дельта". В больницах Джакарты осталось лишь 10% свободных коек в отделениях интенсивной терапии. Часто люди умирают, потому что не могут вовремя получить медицинскую помощь.

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На карантин закрыли не только крупнейший и наиболее плотно заселенный остров Яву, но и туристический остров Бали. С 3 июля там будут работать только те магазины, которые продают товары первой необходимости, закрытыми будут:

кафе;

рестораны;

развлекательные центры.

Через 3 недели власти пересмотрят ограничения и отменит их, если ситуация улучшится.

В ВОЗ прогнозируют новую волну коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения уже предупредили о том, что мир ожидает новая смертоносная волна COVID-19. Этому способствует стремительное распространение штамма "Дельта", который впервые обнаружили весной 2021 года в Индии.

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В Европе спрогнозировали, что пик заражений будет уже в конце августа. Не защищены от "Дельта" даже те страны, где активно идет кампания вакцинации. В Великобритании, где почти 50% населения получили 2 дозы вакцины, отложили до 20 июля отмену ограничений из-за роста количества заражений.

Надежду на преодоление этой вспышки дали немецкие ученые из института Коха. Их исследования показывают, что эффективно защититься от штамма "Дельта" позволяет комбинирование вакцин AstraZeneca и препарата на основе мРНК как Pfizer или Moderna.