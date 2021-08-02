Об этом в эфире 24 каналу рассказала профессор и доктор медицинских наук Лариса Мороз. Она обратила внимание на существенный всплеск заболеваемости штаммом коронавируса Дельта в мире.

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Профессор отметила, что зафиксированы случаи Дельта штамма в Украине могут быть не единственными. Сейчас в Украине нет возможности проверять каждый случай, поскольку нет лабораторий которые бы рутинно работали именно с соответствующим штаммом.

Если бы это было в рутинной практике, я думаю, количество (выявленных случаев штамма Дельта – 24 канал) выросло бы, пожалуй, в десятки раз,

– сказала Лариса Мороз.

Вакцинация может помочь против формирования новых штаммов

Сейчас у нас нет 3 миллионов человек, которые вакцинированы двумя дозами препарата, отметила профессор. Защищенным от коронавируса считают человека, который сделал 2 прививки.

Однако у тех лиц, которые получили одну дозу препарата против COVID-19, также минимальный шанс при заболевании не иметь тяжелого течения. Доктор медицинских наук обратила внимание на темпы вакцинации и слабое желание некоторых украинцев прививаться против коронавируса.

Я думаю, что мы не сможем полностью вакцинировать 4,5 миллиона на конец августа. А это очень важно, потому что это дает возможность избежать формирования новых штаммов,

– сказала Лариса Мороз.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об очередных планах – до конца лета привить еще минимум 4,5 миллиона украинцев.

Лариса Мороз о темпах вакцинации в Украине: смотрите видео