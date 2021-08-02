К концу августа не сможем, – профессор о планах Минздрава о 4,5 миллионах прививок
Источник:24 канал
В Минздраве заявили о планах по вакцинации украинцев от COVID-19 до конца лета 2021 года. Однако соответствующий план, вероятно, могут не выполнить.
Об этом в эфире 24 каналу рассказала профессор и доктор медицинских наук Лариса Мороз. Она обратила внимание на существенный всплеск заболеваемости штаммом коронавируса Дельта в мире.
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Профессор отметила, что зафиксированы случаи Дельта штамма в Украине могут быть не единственными. Сейчас в Украине нет возможности проверять каждый случай, поскольку нет лабораторий которые бы рутинно работали именно с соответствующим штаммом.
Если бы это было в рутинной практике, я думаю, количество (выявленных случаев штамма Дельта – 24 канал) выросло бы, пожалуй, в десятки раз,
– сказала Лариса Мороз.
Вакцинация может помочь против формирования новых штаммов
Сейчас у нас нет 3 миллионов человек, которые вакцинированы двумя дозами препарата, отметила профессор. Защищенным от коронавируса считают человека, который сделал 2 прививки.
Однако у тех лиц, которые получили одну дозу препарата против COVID-19, также минимальный шанс при заболевании не иметь тяжелого течения. Доктор медицинских наук обратила внимание на темпы вакцинации и слабое желание некоторых украинцев прививаться против коронавируса.
Я думаю, что мы не сможем полностью вакцинировать 4,5 миллиона на конец августа. А это очень важно, потому что это дает возможность избежать формирования новых штаммов,
– сказала Лариса Мороз.
Лариса Мороз о темпах вакцинации в Украине: смотрите видео