Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что смертность от коронавируса в Украине может вырасти. Особенно на это может повлиять распространение нового штамма из Индии.
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Мы смотрим, как реализуются сценарии, разработанные Киевской школой экономики, по эпидемической модели, которая используется также и правительством. Когда мы говорим о сценариях, то мы их рассматриваем до конца первого полугодия 2021 года. Это означает, что на конец первого полугодия текущего года с начала эпидемии в Украине от COVID-19 могут умереть от 55 тысяч до 75 тысяч человек,
– заявил он.
Сейчас по миру распространяется новый штамм коронавируса, который имеет 2 мутации. Впервые его обнаружили в Индии. Хотя ученые пока не установили, является ли этот штамм заразнее и смертельнее других, он беспокоит экспертов.
Распространение в мире "индийского" штамма вируса, его дальнейшее изучение и в случае, если он является более распространяемым, более смертоносным, более критичным в вопросе тяжелого течения болезни, его возможное появление в Украине может иметь негативные последствия с точки зрения прогнозов,
– заметил Ганиченко.
При этом он добавил, что сейчас в Украине стабильная ситуация с COVID-19. И пока что она прогнозируемая и движется по "среднему" сценарию развития эпидемии.
Ситуация с коронавирусом в Украине: что известно
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За минувшие сутки в Украине выявили 16 235 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 3 904 человека.
- От осложнений коронавируса умерли еще 470 пациентов. В то же время выписали 18 831 человека.
- За все время пандемии в Украине зафиксировали 1 990 353 случая заражения коронавирусом. 1 533 303 из заболевших уже преодолели недуг. А вот 41 266 больных, к сожалению, умерли.