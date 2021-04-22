Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что смертность от коронавируса в Украине может вырасти. Особенно на это может повлиять распространение нового штамма из Индии.

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Мы смотрим, как реализуются сценарии, разработанные Киевской школой экономики, по эпидемической модели, которая используется также и правительством. Когда мы говорим о сценариях, то мы их рассматриваем до конца первого полугодия 2021 года. Это означает, что на конец первого полугодия текущего года с начала эпидемии в Украине от COVID-19 могут умереть от 55 тысяч до 75 тысяч человек,

– заявил он.

Сейчас по миру распространяется новый штамм коронавируса, который имеет 2 мутации. Впервые его обнаружили в Индии. Хотя ученые пока не установили, является ли этот штамм заразнее и смертельнее других, он беспокоит экспертов.

Распространение в мире "индийского" штамма вируса, его дальнейшее изучение и в случае, если он является более распространяемым, более смертоносным, более критичным в вопросе тяжелого течения болезни, его возможное появление в Украине может иметь негативные последствия с точки зрения прогнозов,

– заметил Ганиченко.

При этом он добавил, что сейчас в Украине стабильная ситуация с COVID-19. И пока что она прогнозируемая и движется по "среднему" сценарию развития эпидемии.

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Источник: фейсбук Максима Степанова