До конца недели могут принять решение, – врач-инфекционист о введении локдауна
В различных регионах Украины резко выросло количество больных COVID-19. Из-за этого уже к концу недели в стране могут ввести жесткие карантинные ограничения.
Источник:24 канал
Врач-инфекционист Федор Лапий заявил, что сейчас в Украине госпитализируют многих больных коронавирусом. По его мнению, локдаун необходимо вводить, чтобы уменьшить количество инфицирований и нагрузку на медицинскую систему.
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По словам Лапия, следующая неделя в Украине будет очень показательной. Он предположил, что уже в ближайшее время в Украине могут ввести локдаун.
Возможно, до конца недели решение будет принято,
– предположил Лапий.
Действенность вакцинации от COVID-19
По словам Лапия, в мире есть 2 страны, где почти 100% населения получило первую дозу вакцины и почти 50% – вторую. В частности, речь идет о таких странах:
- Израиль;
- Объединенные Арабские Эмираты.
Лапий подчеркнул, что хоть в Великобритании и США провели большое количество прививок, добиться успеха как в Израиле им еще не удалось.
Вызывает ли вакцина тромбоз
Как отметил Лапий, пока нет данных, что препарат AstraZeneca вызывает тромбозы. По его словам, частота тромбозов составляет 1 случай на тысячу жителей.
На 17 миллионов использованных доз зарегистрировали 37 случаев тромбоза, то есть частота – 1 случай на почти 400 тысяч населения. Ничего удивительного, что такие случаи совпадают,
– объяснил Лапий.
Он отметил, что вакцину, которую используют в Евросоюзе, изготавливают в Европе. Из-за этого ее не надо приравнивать к препарату Covishield, которым вакцинируют украинцев.
Опасность мутированного вируса
Как отметил Лапий, заразность "британского" штамма коронавируса в 1,5 – 2 раза выше по сравнению с классическим вариантом вируса. Врач-инфекционист добавил, что он также вызывает более тяжелое течение болезни.
Если говорить о высшей заразности, то это одно из объяснений такого стремительного распространения коронавируса в Украине,
– объяснил врач-инфекционист.
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