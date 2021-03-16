В различных регионах Украины резко выросло количество больных COVID-19. Из-за этого уже к концу недели в стране могут ввести жесткие карантинные ограничения.

Врач-инфекционист Федор Лапий заявил, что сейчас в Украине госпитализируют многих больных коронавирусом. По его мнению, локдаун необходимо вводить, чтобы уменьшить количество инфицирований и нагрузку на медицинскую систему.

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По словам Лапия, следующая неделя в Украине будет очень показательной. Он предположил, что уже в ближайшее время в Украине могут ввести локдаун.

Возможно, до конца недели решение будет принято,

– предположил Лапий.

Справка. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия, при которых могут ввести локдаун. В частности, в случае, если 50 – 70% регионов получат ограничения красной зоны.

Действенность вакцинации от COVID-19

По словам Лапия, в мире есть 2 страны, где почти 100% населения получило первую дозу вакцины и почти 50% – вторую. В частности, речь идет о таких странах:

Израиль;

Объединенные Арабские Эмираты.

Лапий подчеркнул, что хоть в Великобритании и США провели большое количество прививок, добиться успеха как в Израиле им еще не удалось.

Вызывает ли вакцина тромбоз

Как отметил Лапий, пока нет данных, что препарат AstraZeneca вызывает тромбозы. По его словам, частота тромбозов составляет 1 случай на тысячу жителей.

На 17 миллионов использованных доз зарегистрировали 37 случаев тромбоза, то есть частота – 1 случай на почти 400 тысяч населения. Ничего удивительного, что такие случаи совпадают,

– объяснил Лапий.

Он отметил, что вакцину, которую используют в Евросоюзе, изготавливают в Европе. Из-за этого ее не надо приравнивать к препарату Covishield, которым вакцинируют украинцев.

Опасность мутированного вируса

Как отметил Лапий, заразность "британского" штамма коронавируса в 1,5 – 2 раза выше по сравнению с классическим вариантом вируса. Врач-инфекционист добавил, что он также вызывает более тяжелое течение болезни.

Если говорить о высшей заразности, то это одно из объяснений такого стремительного распространения коронавируса в Украине,

– объяснил врач-инфекционист.

Обратите внимание! В Ивано-Франковской области зафиксировали "британский" штамм коронавируса 4 марта. Эту информацию подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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