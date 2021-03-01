К лету на COVID-19 переболеет две трети украинцев, – иммунолог
Платная вакцинация от COVID-19 в Украине может быть в конце лета или даже позже. В то же время врачи считают, что это может быть поздно.
Источник:24 канал
На тот период спрос на прививки может быть минимальным. Такое мнение в эфире высказал врач-иммунолог Борис Донской.
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К лету переболеют две трети украинцев
По его словам, летом пандемия может "упасть" до минимальных цифр. Поэтому массовая вакцинация может быть не нужна.
К тому времени уже две трети украинцев переболеют и будут иметь иммунитет,
– отметил Донской.
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Почему врачи отказываются прививаться
Иммунолог отметил, что некоторые врачи, возможно, действительно отказываются от вакцинации, ведь ждут известного производителя. Но подавляющее большинство отказов, как сказал Донской, связано с тем, что медики уже переболели, понимают, что это им не так и нужно.
В то же время эта доза может быть рационально использована для тех, кто не болел и есть в группе риска,
– сказал иммунолог.
Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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