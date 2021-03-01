Платная вакцинация от COVID-19 в Украине может быть в конце лета или даже позже. В то же время врачи считают, что это может быть поздно.

На тот период спрос на прививки может быть минимальным. Такое мнение в эфире высказал врач-иммунолог Борис Донской.

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К лету переболеют две трети украинцев

По его словам, летом пандемия может "упасть" до минимальных цифр. Поэтому массовая вакцинация может быть не нужна.

К тому времени уже две трети украинцев переболеют и будут иметь иммунитет,

– отметил Донской.

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Почему врачи отказываются прививаться

Иммунолог отметил, что некоторые врачи, возможно, действительно отказываются от вакцинации, ведь ждут известного производителя. Но подавляющее большинство отказов, как сказал Донской, связано с тем, что медики уже переболели, понимают, что это им не так и нужно.

В то же время эта доза может быть рационально использована для тех, кто не болел и есть в группе риска,

– сказал иммунолог.

Заметим! По состоянию на понедельник, 1 марта, в Украине вакцинируют только медицинских работников и военных в зоне Операции Объединенных Сил. И пока в страну прибыла только одна вакцина – Covishield.

Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала