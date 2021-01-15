Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая дали прогноз развития пандемии в 2021 году. По их мнению, этот год будет еще тяжелее, чем предыдущий.

По расчетам специалистов, даже в случае реализации оптимистичного сценария, когда правительства будут внедрять своевременные эффективные меры, а люди будут придерживаться рекомендаций, число погибших от COVID-19 на начало марта 2021 увеличится на 3 миллиона человек.

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По данным трекера Университета Джона Хопкинса, в настоящее время пандемия унесла жизни примерно 2 миллионов человек по всему миру. Общее количество заболевших превысило 93 миллиона человек. По расчетам ученых CDC Китая, до марта эта цифра может вырасти до 170 миллионов.

В каких странах будет худшая ситуация

Больше всего пострадают от пандемии Соединенные Штаты, считают исследователи. В случае реализации пессимистичного сценария общее число больных в Америке достигнет 32 миллионов, то есть около 20% от мирового показателя.

Китайские ученые считают, что для предотвращения такой высокой заболеваемости органы здравоохранения США должны сделать все возможное, чтобы еженедельный уровень заболеваемости не превышал 3 миллионов случаев заражения.

Другими наиболее пострадавшими от пандемии странами по оценкам китайских специалистов, по-прежнему останутся страны из первой четверки рекордсменов пандемии. CDC Китая прогнозируют увеличение числа больных в Индии до 15,5 миллиона на начало марта, в Бразилии – до 15 миллионов, в России – до 6 миллионов.