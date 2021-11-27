К новому году волна коронавируса спадет в Украине, – Кузин

В Украине к концу декабря заболеваемостью коронавирусом уменьшится, ситуация будет спокойнее, чем к началу ноября. А на Новый год эпидемическая волна может покинуть территорию Украины.

Заболеваемость снизилась

Учитывая тенденции и прогнозы, конец декабря будет действительно эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Так считает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Актуально COVID-19 в Украине: более 14 тысяч инфицировались, 568 умерли

По его словам, к Новому году COVID-волна спадет, и области продолжат переходить из красных зон в оранжевые и желтые.

Мы видим, что находящиеся в красной зоне области будут выходить из нее. Некоторые красные зоны останутся, но это точно не будет ухудшением эпидемситуации,

– сообщил Игорь Кузин.

Красные зоны все еще будут

Также главный санврач спрогнозировал, что к Новому году волна уже должна уйти за территорию Украины. В частности, максимальные показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября.

Игорь Кузин – главный санврач “Мы сейчас почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к красному уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что большие регионы будут возвращаться в оранжевую или даже желтую зону.”

Актуально о заболеваемости COVID-19

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 14 200 человек. Выздоровели – 22 946 человек, то есть количество выздоровевших снова превысило число инфицированных.

За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. Жертвами коронавирусной болезни стали 84 717 жителей страны.

По состоянию на 27 ноябряМеньше всего регионов в оранжевой – всего 2.