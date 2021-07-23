К побочным эффектам вакцины от Johnson & Johnson включили новый синдром

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) включило синдром Гиена-Барре к редким побочным эффектам от вакцины Janssen американской компании Johnson & Johnson.

Что известно о побочном эффекте

Синдром Гиена-Барре (СГБ) – редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки. Побочное действие проявляется болью, онемением и мышечной слабостью, в тяжелых случаях может привести к параличу. В то же время большинство людей выздоравливают.

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Выводы EMA

Всего в мире зарегистрировали 108 случаев синдрома Гийена-Барре после вакцинации, при этом прививки препаратом от Johnson & Johnson получили более 21 миллиона человек. Известно также об одном летальном случае.

Комитет по оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам изучил имеющиеся доказательства, в частности случаи, зарегистрированные в европейской базе данных о побочных эффектах и предположил наличие причинно-следственной связи между вакциной Janssen и синдрома Гиена-Барре.

Фиксируют синдром после других вакцин

В то же время в EMA отметили, что

Ранее такое же предупреждение о СГБ добавили относительно вакцины Vaxzevria (старое название –AstraZeneca). Так, данные о препарате Vaxzevria теперь включают предупреждение о GBS, а комитет продолжает следить за проблемой.

Впрочем, никакой связи между GBS и вакцинами от COVID-19 Comirnaty и Spikevax (ранее Moderna) не выявлено.

Официально одобренными ЕС для применения против коронавируса являются вакцины компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал