К таким нагрузкам не готов ни один город: врач рассказал о медицинском коллапсе в Украине

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Число суточных госпитализаций может возрасти до 8 тысяч. За неимением мест в больницах, вероятно, нужно будет разворачивать мобильные госпитали.

К таким нагрузкам не готов ни один город

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, что если заболеваемость возрастет до такого уровня, как прогнозируют в СНБО, то медицинская система будет на грани коллапса.

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В СНБО прогнозируют, что пик будет только через 3-4 недели. И тех 20 тысяч официальных инфицирований, которые мы видим, соответствуют реальным 100 тысячам случаев в Украине.

– говорит медик.

По его словам, к такому большому наплыву пациентов с коронавирусом не готовы украинские города.

Не готов ни один город. Во многих городах будут развертывать мобильные госпитали для больных COVID-19. Сейчас Львов пробует доделать еще 300 – 400 коек, а это в определенной степени тяжело,

– рассказал врач.

Нехватка кроватей, медиков, кислорода

Тарас Жиравецкий считает, что в больших городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарств.

Врач добавил, что точечно медицинский коллапс начнется уже скоро – "уже сейчас есть проблемы в Одессе и в Харькове, то есть в больших городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться".

Актуальная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 25 063 случая заболевания. В больницы госпитализировали 5057 пациентов. От осложнений болезни скончались 793 человека.

Всего в стране зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. Жертвами коронавируса стали 71 635 жителей страны.

К слову, показатели избыточной смертности в течение первых 8 месяцев 2021 года превысили соответствующие значения за прошлый год. В среднем за 5 лет с января по август умирало по 393 тысяч человек, а в этом году – 440 тысяч.

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