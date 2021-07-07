Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов является стандартной процедурой. И к этой практике прибегают в других странах.

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Для чего это нужно?

По мнению экспертов ВОЗ, это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения до конца 2021 года.

Глава Минздрава Виктор Ляшко тоже считает, что украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов. В этом случае у врачей будет больше времени для пациентов с другими заболеваниями.

Виктор Ляшко "Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись”.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что пандемия серьезно ударила по системе здравоохранения в каждой стране. И из-за того, что основные ресурсы сейчас работают для противодействия пандемии, становится все меньше потенциала для других функций системы здравоохранения. Именно поэтому необходимо привлекать студентов-медиков, ведь это поможет снизить нагрузку на врачей и профессиональных медиков.

Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы учим, как делать прививку от COVID-19 высококачественным и безопасным способом, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок,

– сказал Хабихт.

Он также подчеркнул, что в программе тренинга есть информация обо всех вакцинах, которые сейчас используются в Украине. В том числе и о тех, которые могут поступить в страну в ближайшее время, к примеру Moderna mRNA-1273.

Темпы вакцинации в Украине:

Источник: МОЗ