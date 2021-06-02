Обоих заместителей предложил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное,

– написал Ляшко.

Что известно о новых заместителях

Игорь Кузин – бывший исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя ЦОС он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы центра.

Петр Емец – уже работал в Министерстве здравоохранения в экономическом департаменте.

К слову, назначение Кузина своим заместителем Ляшко анонсировал еще 29 мая. Министр рассказал журналистам, что предложит Кабмину назначить Кузина главным санитарным врачом.

Должность главного санитарного врача занимал Ляшко до назначения министром.

Ранее Ляшко заявлял о намерении изменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. На своих должностях остаются Ирина Садовьяк, Ирина Микитчак и Ярослав Кучер.