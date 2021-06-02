Кабмин назначил двух заместителей Ляшко: санврачом стал Игорь Кузин

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Заместителями министра стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Обоих заместителей предложил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное,

– написал Ляшко.

Что известно о новых заместителях

Игорь Кузин – бывший исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя ЦОС он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы центра.

Петр Емец – уже работал в Министерстве здравоохранения в экономическом департаменте.

К слову, назначение Кузина своим заместителем Ляшко анонсировал еще 29 мая. Министр рассказал журналистам, что предложит Кабмину назначить Кузина главным санитарным врачом.

Должность главного санитарного врача занимал Ляшко до назначения министром.