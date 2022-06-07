Кабмин поддержал легализацию медицинского каннабиса

Кабинет Министров поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских и промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности. Он расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В Украине подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса: от выращивания и переработки до полноценного производства.

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По словам Ляшко, в Минздраве понимают негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Вследствие этого многие люди будут нуждаться в медикаментозном лечении.

Коммуникационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис. Как отметил министр, это делают, чтобы нивелировать его ценность как лекарственного средства и дискредитировать саму идею использования каннабиса в медицинских целях.

На самом же деле препараты каннабиса не "конкуренты" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. "Медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления,

– подчеркнул Ляшко.

Будет жесткий контроль

В Минздраве сообщили, что документ предусматривает установление жесткого контроля за выращиванием, производством и реализацией препаратов. В частности, говорится о:

лицензировании хозяйственной деятельности по культивированию сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей.

разрешении деятельности по культивированию сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских, промышленных целей в научной и научно-технической деятельности.

прозрачности оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей, продуктов их переработки или производимых из них лекарственных средств.

"Мы предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая щепетильность этого вопроса в обществе, и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам", – подчеркнул Ляшко.

Медицинский каннабис предотвратит страдания пациентов

Следует отметить, что медицинский каннабис может предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний.

Препараты на основе каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии и тревожных расстройств.

По данным Минздрава, препараты на основе каннабиса применяют в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна.

По словам Ляшко, важной задачей этого лекарства является облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным.

Теперь в Минздраве ожидают, что в дальнейшем Верховная Рада Украины поддержит этот законопроект.

Напомним, что в июле 2021 года парламент провалил голосование за законопроект, предусматривающий легализацию каннабиса для применения его в медицинских и научных целях. Документ рассматривался в первом чтении.

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