Кабмин позволит семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации от COVID-19

Правительство примет решение, которым разрешит семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации (прививка двумя дозами) от коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день вакцинация в Украине набирает обороты.

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Так, в стране уже работают более 50 центров вакцинации.

Сегодня (16 июня) вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации от коронавируса и это должно упростить получение таких свидетельств,

– сказал он.

Шмыгаль также добавил, что карантин в Украине сегодня продлят до 31 августа. Премьер призвал местные власти и власти Киева проанализировать возможности системы здравоохранения и на следующих выходных "работать в обычном режиме".

"Понятно, что у нас двое выходных и на обоих будут праздничные дни, но нужно вакцинировать как можно больше людей, поэтому выходные или праздничные дни не должны стать помехой и центры вакцинации – их количество должно увеличиваться и количество провакцинированных людей должно, соответственно, расти", – добавил глава Кабмина.



Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала