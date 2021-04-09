Кабинет Министров разрешил использовать в медицинских учреждениях технический кислород для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Кабмин разрешил использование технического кислорода при условии соответствия его показателей медицинскому.

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Решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, ведь кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов,

– говорится в сообщении Минздрава.

Министр сказал, что правительство готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно.

Степанов отметил, что основные показатели кислорода технического должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям кислорода медицинского. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского,

– подчеркнул министр.

Месяцами ранее Минздрав отмечал, что технический кислород очень опасен

Что интересно, 9 октября 2020 года Максим Степанов заявил на утреннем брифинге, что технический кислород опасен для жизни человека.

Данные взяты из Укринформа

Этого никогда не будет сделано, потому что медицинский и технический кислород отличаются. Медицинский кислород – это лекарственное средство, которое используется для лечения человека. Он должен соответствовать определенным стандартам. И это не только украинская практика, это мировая практика, так как речь о жизни и здоровье граждан,

– сказал тогда министр.

Кроме того, Максим Степанов ранее сказал, что технический кислород взрывоопасен. Он напомнил о случае, который произошел 10 лет назад в Луганске.

"... В 2010 году именно из-за применения технического кислорода вопреки установленным правилам в городе Луганск, в седьмой городской больнице произошел взрыв, при котором погибли люди в реанимационном отделении", – вспомнил он.

Согласно Постановлению Кабмина, поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Информирование Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода также возложено на лицензиата.