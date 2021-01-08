На пунктах въезда-выезда можно пройти экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Речь идет о людях, которые въезжают на контролируемую правительством Украины территорию с оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Из Крыма и ОРДЛО можно будет въехать по экспресс-тесту

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно будет сдать непосредственно на КПВВ (контрольном пункте въезда-выезда). Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины под номером 9 от 5 января опубликовали на Правительственном портале .

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Речь идет о людях, которые заезжают на контролируемую украинским правительством территорию из оккупированного Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Теперь они не должны будут идти на самоизоляцию, если тест будет негативным.

Что именно изменило правительство в правилах въезда с оккупированных территорий

Правительство изменило постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 9 декабря 2020 года.

Согласно этим изменениям:

Не нужна будет самоизоляция или обсервация прибывшего с временно оккупированных территорий человека, если результат теста на COVID-19 – отрицательный.

Тестировать можно как методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), так и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса.

Тест надо будет сделать после пересечения КПВВ, наличие пунктов тестирования должны обеспечить областные администрации Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Проще говоря: если человек пришел на КПВВ, сделал экспресс-тест на COVID-19, и его результат оказался отрицательным – он может спокойно путешествовать по Украине без обсерваций и самоизоляций.

Важно: после пересечения государственной границы самоизоляцию можно прекратить только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.