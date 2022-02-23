Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, возвращающихся из-за рубежа

Отныне, когда украинцы будут возвращаться домой из-за границы, им не нужно будет показывать COVID документы и идти на самоизоляцию.

Во время заседания 23 февраля Кабинет министров отменил требование об обязательной самоизоляции и установке приложения "Дома".

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Также отменили обсервацию для украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют документа о прививках, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении.

Какие документы теперь не нужны при возвращении в Украину

Отныне для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь:

"желтый" или "зеленый" COVID-сертификат,

документ о результатах тестирования на COVID-19,

сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Путешественники из ЮАР теперь могут пересекать границу

В Украине отменили запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Они были введены для того, чтобы избежать распространения штамма коронавируса Омикрон. Между тем украинцы, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию – это ограничение тоже отменили.

: Изменения вступают в силу с момента опубликования постановления.