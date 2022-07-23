Новое исследование показало, насколько опасен коронавирус для детей

Исследование показало, что молодые люди младше 18 лет легче переносят коронавирус, менее восприимчивы к инфекции, а еще у них меньше шансов заразить других членов семьи.

Влияние пандемии на детей

После начала пандемии во многих странах были приняты меры по сдерживанию распространения SARS-CoV-2. Предполагалось, что дети и подростки активно распространяют вирус, хотя сами болеют легче, чем взрослые. Поэтому ввели регулярные тесты и даже закрывали школы и детские сады.

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При этом социальная изоляция оказывает влияние на психическое здоровье подрастающего поколения, повышая риск депрессии и тревоги. То есть острая потребность в высокоэффективных и наименее ограничительных мерах безопасности, чтобы сбалансировать сдерживание пандемии COVID-19 и психическое здоровье и образование детей.

Дети болеют коронавирусом легче

В новом исследовании учёные оценили скорость передачи вируса в семьях. К участию в нем приглашены 300 семей, которые имели хотя бы один задокументированный случай COVID-19. У всех членов этих семей были собраны образцы крови и получены данные о демографии, тестировании на COVID-19, истории предыдущей инфекции, мерах, предпринятых во время карантина, и текущем состоянии здоровья.

По результатам исследования, более 61% членов болели коронавирусом, что выше предыдущих оценок на январь 2021 года. Однако уровень заболеваемости был одинаков среди детей и взрослых. Большинство инфекций SARS-CoV-2 были занесены в семьи взрослыми, а не детьми или подростками, учитывая, что только 16,3% случаев были у людей старше 18 лет.

Таким образом, исследование показало, что младшие люди (< 18 лет) легче переносят болезнь и менее восприимчивы к инфекции, с более низкими шансами передачи инфекции членам семьи. Авторы предположили, что борьба с пандемией должна быть сосредоточена на взрослых, чем подростков и детей.