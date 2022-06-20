Как говорить с ребенком о взрывоопасных предметах: советы психолога

20 июня 2022 , 13:02
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Источник:

ГСЧС

Из-за боевых действий в разных регионах Украины возросли угрозы взрывоопасных предметов. Чаще жертвами разбросанных мин становятся дети. Часто они даже не отдают себе отчет в опасности, которую представляют эти предметы.

Как говорить с ребенком о взрывоопасных предметах

Мины, боеприпасы разного типа, их обломки, растяжки – могут нанести непоправимый вред, и даже отнять жизнь, поэтому так важно научить детей правилам безопасного поведения с этими взрывчатыми предметами.

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Главное, чему следует научить детей, это:

  • Смотреть под ноги.
  • Не поднимать брошенные предметы с земли.
  • Не приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам, их обломкам, военной технике.
  • Если вы увидели опасный предмет, звоните 101.

Чтобы ребенок лучше воспринял эту информацию, психологи ЮНИСЕФ вместе с ГСЧС разработали рекомендации по разговорам.

Простые советы, чтобы разговор был комфортным и эффективным

Для разговора выберите удобное время и условия. Пусть внимание ребенка будет сосредоточено на вас, лучше, чтобы он не был занят играми и развлечениями.

Чем сложнее разговор или тема, тем более устойчивой должна быть ваша поза, медленнее темп разговора,
– советуют психологи.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Будьте честны с ребенком – скажите, что эта информация важна и новая для вас тоже. Но вы вместе должны запомнить ее.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Также можно рассказать ребенку об известной собаке Патроне, которая помогает спасателям разминировать Украину – находит взрывоопасные предметы. И, соответственно, объясните ребенку, что такое взрывоопасные предметы.

Взрывоопасные – то имеющие опасность взрыва.

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Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Объясните также, как выглядят взрывоопасные предметы. Распечатайте или покажите на экране, как выглядят разные мины. Можете сначала показать картинки, а затем реальные фото мин.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Объясните ребенку, что трогать взрывоопасные предметы однозначно нельзя. Начните с того, что запретите не касаться рисунка, а затем договоритесь, что ребенок не будет касаться мин и в реальной жизни.

Давай привыкать – ни в коем случае, даже на картинке мы не трогаем такие предметы. Не трогай,
– советуют сказать ребенку специалисты.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Важно следить за реакцией ребенка – если он стал нервным, озадаченным, или испуганным – обнимите его и объясните, что сейчас вы в безопасности. А подобные разговоры нужны для того, чтобы в будущем ваши прогулки были безопасны.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Обязательно расскажите ребенку, где потенциально могут находиться мины и какие места лучше обходить. Мины могут находиться: в траве, на деревьях, в лесах, возле домов и заборов. Могут быть привязаны к деревьям. И даже на детских площадках.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

Изучите вместе три основных правила:

  1. не подходить;
  2. не трогать;
  3. звонить по телефону 101.

Закрепите эти правила в жестах. Чем больше каналов вовлечено в запоминаемые, тем лучше эффект. Повторите эти правила несколько раз, затем попросите повторить их ребенка самостоятельно.

Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС

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Автор: Анастасія Лукашевська