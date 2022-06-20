Как говорить с ребенком о взрывоопасных предметах: советы психолога
Источник:ГСЧС
Из-за боевых действий в разных регионах Украины возросли угрозы взрывоопасных предметов. Чаще жертвами разбросанных мин становятся дети. Часто они даже не отдают себе отчет в опасности, которую представляют эти предметы.
Как говорить с ребенком о взрывоопасных предметах
Мины, боеприпасы разного типа, их обломки, растяжки – могут нанести непоправимый вред, и даже отнять жизнь, поэтому так важно научить детей правилам безопасного поведения с этими взрывчатыми предметами.
Внимание Во время игр в песочнице дети нашли противопехотную мину
Главное, чему следует научить детей, это:
- Смотреть под ноги.
- Не поднимать брошенные предметы с земли.
- Не приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам, их обломкам, военной технике.
- Если вы увидели опасный предмет, звоните 101.
Чтобы ребенок лучше воспринял эту информацию, психологи ЮНИСЕФ вместе с ГСЧС разработали рекомендации по разговорам.
Простые советы, чтобы разговор был комфортным и эффективным
Для разговора выберите удобное время и условия. Пусть внимание ребенка будет сосредоточено на вас, лучше, чтобы он не был занят играми и развлечениями.
Чем сложнее разговор или тема, тем более устойчивой должна быть ваша поза, медленнее темп разговора,
– советуют психологи.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Будьте честны с ребенком – скажите, что эта информация важна и новая для вас тоже. Но вы вместе должны запомнить ее.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Также можно рассказать ребенку об известной собаке Патроне, которая помогает спасателям разминировать Украину – находит взрывоопасные предметы. И, соответственно, объясните ребенку, что такое взрывоопасные предметы.
Взрывоопасные – то имеющие опасность взрыва.
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Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Объясните также, как выглядят взрывоопасные предметы. Распечатайте или покажите на экране, как выглядят разные мины. Можете сначала показать картинки, а затем реальные фото мин.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Объясните ребенку, что трогать взрывоопасные предметы однозначно нельзя. Начните с того, что запретите не касаться рисунка, а затем договоритесь, что ребенок не будет касаться мин и в реальной жизни.
Давай привыкать – ни в коем случае, даже на картинке мы не трогаем такие предметы. Не трогай,
– советуют сказать ребенку специалисты.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Важно следить за реакцией ребенка – если он стал нервным, озадаченным, или испуганным – обнимите его и объясните, что сейчас вы в безопасности. А подобные разговоры нужны для того, чтобы в будущем ваши прогулки были безопасны.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Обязательно расскажите ребенку, где потенциально могут находиться мины и какие места лучше обходить. Мины могут находиться: в траве, на деревьях, в лесах, возле домов и заборов. Могут быть привязаны к деревьям. И даже на детских площадках.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС
Изучите вместе три основных правила:
- не подходить;
- не трогать;
- звонить по телефону 101.
Закрепите эти правила в жестах. Чем больше каналов вовлечено в запоминаемые, тем лучше эффект. Повторите эти правила несколько раз, затем попросите повторить их ребенка самостоятельно.
Как говорить с детьми о взрывоопасных предметах / Инфографика ГСЧС